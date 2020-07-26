Из Мурманска в Петрозаводск будет летать самолет

26 Июль 2020 2020-07-26T08:38:01+03:00

Время в пути будет составлять 1 час 40 минут, стоимость билетов, расписание

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Авиасообщение Мурманска с другими городами постепенно налаживается, пусть каждый день все равно отменяются рейсы.

О запуске воздушного маршрута между Мурманском и Петрозаводском стали говорить еще весной, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и его отложили. Теперь же все-таки можно улететь из столицы Заполярья в Карелию.

- Рейсы выполняются дважды в неделю - по средам и воскресеньям. Стоимость билетов начинается от 2 000 рублей. Время в пути составляет 1 час 40 минут, - сообщает сайт аэропорт "Петрозаводск".

Новый рейс будет удобен тем, кто хочет улететь в Калининград: в Петрозаводске можно будет сделать техническую пересадку. Но прежде всего маршрут открывают для туристов, ведь оба региона - и Мурманская область, и Республика Карелия - обладают богатым потенциалом и привлекают как отечественных путешественников, так и гостей из других стран.

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