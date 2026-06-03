В августе порт Мурманск примет первые китайские контейнеры

Уже в августе торговый порт в Мурманске примет первые китайские контейнеры, ожидается, что их объем составит 500 единиц. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Делегация из Мурманской области работает на Петербургском международном экономическом форуме. Одна из тем обсуждения - контейнерные перевозки из Китая в порт Мурманск.

«Год назад на ПМЭФ мы зафиксировали цель — сделать Мурманск главным контейнерным хабом в Арктике. Тогда мы обсуждали саму идею и перспективы новых маршрутов. Прошел год, и сегодня на ПМЭФ-2026 на встрече с руководителем китайской контейнерной судоходной компании New New Shipping Line Фань Юйсинь мы говорим уже о конкретных сроках и объемах», - рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Уже в августе торговый порт в Мурманске примет первые китайские контейнеры, ожидается, что их объем составит 500 единиц.

Напомним: Мурманская область будет развивать сотрудничество с Индией. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума сообщил глава Кольского Заполярья Андрей Чибис. По итогам 2025 года товарооборот Мурманской области с Индией вырос более чем на 60%.

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