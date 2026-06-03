Осенью 2026 года делегация из Индии посетит Кольское Заполярье. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мурманская область будет развивать сотрудничество с Индией. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума сообщил глава Кольского Заполярья Андрей Чибис.

По итогам 2025 года товарооборот Мурманской области с Индией вырос более чем на 60%.

«Теперь будем масштабировать сотрудничество. На встрече с президентом «Индийского бизнес-альянса» Сэмми Котвани детально проговорили, в каких именно сферах. Главный приоритет — совместная логистика: развитие ТТК и загрузка нашей портовой инфраструктуры. Кроме того, мы видим потенциал в промышленной кооперации: судоремонте, морском машиностроении, добыче полезных ископаемых и переработке морепродуктов. А также в планах расширять культурный обмен, который делает деловые связи еще прочнее», - рассказал Андрей Чибис.

Осенью 2026 года делегация из Индии посетит Кольское Заполярье.

Напомним: в Мурманске прошла встреча региональной делегации с представителями киноиндустрии из Индии во главе с кинопродюсером и режиссером Нила Мадхаб Пандой. Главной темой переговоров стали съемки музыкальной романтической комедии на Кольском полуострове. Полнометражный фильм планируют снимать осенью 2026 года.

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