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НовостиПроисшествия3 июня 2026 12:34

В Коле из-за подгоревшей в кастрюле еды эвакуировали двух человек

В Коле произошел пожар на проспекте Миронова, 16
Наталья ЛОБАНОВА
На месте происшествия работали пять спасателей, одна единица пожарной техники. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.

На месте происшествия работали пять спасателей, одна единица пожарной техники. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 3 июня в Коле вспыхнул пожар в трехкомнатной квартире на проспекте Миронова, 16. Огонь разгорелся из-за забытой на плите пище.

«В 09.21 возгорание было полностью ликвидировано. Подгорела еда в кастрюле. Дверь в квартиру вскрывалась, эвакуированы два человека», - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

На месте происшествия работали пять спасателей, одна единица пожарной техники. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.

Напомним: в Мурманске после пожара в жилом доме госпитализировали человека.

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