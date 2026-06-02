В Мурманске после пожара в жилом доме госпитализировали человека

В ночь с 1 на 2 июня в Мурманске случился пожар в жилом пятиэтажном доме на улице Сафонова, 22/33. Сообщение о нем поступило по системе «112» в 4.23.
В 4.55 ликвидировали открытое горение, в 5.10 пожар полностью ликвидировали.
«На кухне полностью сгорели мебель и бытовая техника на площади 6 кв. м. В коридоре обгорели стены и потолок на площади 2 кв. м. Дверь в квартиру вскрывалась шанцевым инструментом», - рассказали в Управлении ГОЧС и ПБ по Мурманской области.
С этажей над пожаром спасли четырех человек, еще один житель дома пострадал, его госпитализировали.
Напомним: минувшей ночью в Мурманске вспыхнул пожар в пекарне на улице Сомова, 8а. Возгорание тушили 15 огнеборцев.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru