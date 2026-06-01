В Мурманске из-за пожара в пекарне эвакуировали два пропановых баллона

Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

Минувшей ночью в Мурманске вспыхнул пожар в пекарне на улице Сомова, 8а. Возгорание тушили 15 огнеборцев.

«31 мая в 22.43 поступило сообщение о возгорании нежилого одноэтажного здания. Сгорели вещи домашнего обихода на общей площади 60 квадратных метров, эвакуированы два пропановых баллона объемом по 50 литров», - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

Пожар потушили 1 июня в 01.17. Причина случившегося устанавливается.

