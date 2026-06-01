Стало известно, из-за чего в Мурманске горел мусоровоз

Мусоровоз после инцидента допустили к дальнейшей работе после проверок.

Мурманский филиал АО «Ситиматик» прокомментировал инцидент с горевшим мусоровозом в районе домов Лобова, 27/3 и Осипенко, 2 в Мурманске. Оказалось, что причиной стал выброшенный матрас, который воспламенился в кузове машины, выполнявшей вывоз крупногабаритных отходов.

«Водитель транспортного средства действовал оперативно и в соответствии с инструкциями, своевременно вызвав пожарный расчет. Возгорание было локализовано и полностью ликвидировано. Пострадавших нет. Техника не получила повреждений, зафиксировано сильное задымление кузова», - рассказали в компании.

Там уточнили, что мусоровоз допустили к дальнейшей работе после необходимых проверок.

Напомним: в Мурманской области заменят мусорные контейнеры, поврежденные за зиму. Региональный оператор по обращению с отходами закупил 130 новых контейнеров объемом 1,1 кубометра. Их установят на стандартных контейнерных площадках вместо пришедших в негодность.

