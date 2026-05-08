В Мурманской области заменят 130 поврежденных мусорных контейнеров

В Мурманской области заменят мусорные контейнеры, поврежденные за зиму. Региональный оператор по обращению с отходами закупил 130 новых контейнеров объемом 1,1 кубометра. Их установят на стандартных контейнерных площадках вместо пришедших в негодность.

Обновление контейнерного парка проводится ежегодно по заявкам муниципалитетов.

«Содержание контейнерных площадок и обеспечение их контейнерами входит в обязанности органов местного самоуправления и владельцев площадок. Регоператор может участвовать в этой работе, но только в пределах установленного финансирования», - сообщает АО «Ситиматик».

Сейчас в Мурманской области оператор обслуживает около 14 тысяч контейнеров разных типов. Все твердые коммунальные отходы направляются на сортировку и дальнейшее безопасное захоронение в Экотехнопарк Мурманской области.

