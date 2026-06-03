Первая экспедиция «Чистой Арктики» на Шпицбергене уберет советский мусор

2 июня стартовала первая экспедиция проекта «Чистая Арктика» на Шпицберген. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

2 июня стартовала первая экспедиция проекта «Чистая Арктика» на Шпицберген. Участие в ней принимают 15 человек, причем это жители не только Мурманской области, но и других регионов и даже стран, например Белгородской, Новосибирской областей и Республики Беларусь.

Им предстоит убрать накопленный еще в советские годы мусор, основу которого составляет металлолом. Собирать его будут в российских поселках норвежского архипелага - Баренцбурге и Пирамиде, а также на береговой линии.

«Через четыре дня мы планируем высадиться на Шпицбергене и начать очистку российских поселков, – рассказал руководитель общественного экологического проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин. – Ребята все подготовленные, проинструктированные. На Шпицбергене большая, скажем так, для нас проблема, конечно, в наличии белых медведей. Поэтому, безусловно, будем осторожны. Естественно, вся команда застрахована. Но все уборки будет контролировать наша техническая группа, потому что иногда волонтера до какого-то мусора в принципе, допускать нельзя – мусор в Арктике разный, если говорить не только о Шпицбергене». С 2021 года, когда проект «Чистая Арктика» начал наводить порядок на северных территориях, с 2021 года, волонтеры собрали уже 22 045 тонн отходов и очистили 1101 га территории.

Напомним: на странице губернатора Мурманской области в ВК жители Мурманска обратили внимание на странную историю вокруг сгоревшей деревяшки на улице Первомайской,6. Самого дома уже нет, а вот свалка на его месте растет.

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