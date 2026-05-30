«Сгорел, но не расселен?» Жители Мурманска обратили внимание на странную ситуацию вокруг несуществующего дома

На странице губернатора Мурманской области в ВК жители Мурманска обратили внимание на странную историю вокруг сгоревшей деревяшки на улице Первомайской,6.

На странице губернатора Мурманской области в ВК жители Мурманска обратили внимание на странную историю вокруг сгоревшей деревяшки на улице Первомайской,6. Самого дома уже нет, а вот свалка на его месте растет.

«Ранее дом горел, но сгорел не полностью. После его окончательно снесли и не вывезли балки, деревяшки и т.д., обнесли жестяным забором. Сейчас местные жители начали сбрасывать туда свой мусор и автомобильные шины. Написала в администрацию города Мурманск, получила ответ: дом не расселен, поэтому произвести уборку мусора проводить не собираются. Как может быть не расселен дом, когда после того, как он горел, его доснесли? И он в принципе уже сгорел», - пишет Яна Гац.

В мэрии ответили, что «расселенность» — это юридический статус, а не просто факт проживания.

«Да, после пожара всем нуждающимся предоставили временное жилье из маневренного фонда, но некоторые жильцы по прежнему владеют помещениями в этом доме на законных основаниях. При этом установить их фактическое место проживания для совершения определенных юридических процедур — довольно-таки непростая задача. Территория рядом с домом № 6 на улице Первомайской находится в удовлетворительном состоянии. Что касается уборки придомовой территории дома № 4 на той же улице — она выполняется управляющей организацией в соответствии с технической документацией«, - пояснили в администрации Мурманска.

Напомним: мурманскому бизнесмену вынесли приговор за мошенничество при сносе домов.

