Мурманскому бизнесмену вынесли приговор за мошенничество при сносе домов

В Мурманск суд вынес приговор предпринимателю, который провернул махинации с муниципальным контрактом. Директор и учредитель одной из коммерческих организаций признан виновным по статье о мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения.

«Суд установил, что в апреле 2024 года предприниматель выиграл аукцион на выполнение работ по сносу домов и вывозу строительного мусора. При этом, по версии следствия, он изначально не собирался полностью исполнять условия контракта», - сообщили в Первомайском районном суде Мурманска.

Во время работ подрядчик предоставил в муниципальное казенное учреждение ложные сведения о полном вывозе строительных отходов на официальные полигоны. Бюджету Мурманска был причинен ущерб более чем на 400 тысяч рублей.

До вынесения приговора мужчина полностью возместил ущерб. Суд назначил предпринимателю два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также ему запретили полтора года заниматься деятельностью, связанной с госзакупками.

Приговор еще не вступил в законную силу.

