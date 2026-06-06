В июне в Мурманске пройдут полярные ярмарки «На Севере — лето»

Ярмарки пройдут 12-24, 20-21 и 27-28 июня. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманске в июне пройдут полярные ярмарки «На Севере — лето». До 7 июня на участие в них могут заявиться предприниматели.

«К участию приглашаются юридические лица, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства: рестораторы, предлагающие блюда арктической кухни и не только, мастера сувенирной продукции», - рассказали в Туристском информационном центре Мурманской области.

Сами ярмарки пройдут с 12 по 14 июня, 20-21 и 27-28 числа.

Напомним: в 2027 году в Мурманске отметят 100 лет со дня первого самого северного Сабантуя.

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