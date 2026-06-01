В 2027 году в Мурманске отметят 100 лет со дня первого самого северного Сабантуя

В 2026 году "Самый северный Сабантуй" прошел в шестой раз. Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

31 мая в Мурманске в шестой раз прошел «Самый северный Сабантуй». Но оказалось, что история праздника уходит гораздо глубже в историю Кольского полуострова.

Заместитель председателя общества «Якташ» Камилла Бикиняева писала диссертацию о татарах-переселенцах Кольского полуострова и выяснила интересный факт.

«Многие думают, что они появились здесь недавно, но история татар в Кольском Заполярья очень богатая. По данным, которые мы обнаружили в архивах, можно судить, что первые представители появились еще при строительстве Октябрьской железной дороги. Также есть заметки нашего уважаемого краеведа Ивана Федоровича Ушакова, что в Александровске в 1900-е годы жили татары, - рассказывает Камилла Бикиняева. – Благодаря тем же архивам – татарская ячейка ВЛКСМ очень скурпулезно вела записи о своей работе - выяснилось, что первый самый северный Сабантуй провели на Кольском полуострове еще 21 июля 1927 года на площадке, где сейчас располагается железнодорожный вокзал. Тогда было постановлено, что праздник должен пройти не только на татарском, но и на русском языках, чтобы принять участие смогли все желающие. Сабантуй объединил порядка 500 человек».

В память об этом событии в 2027 году хотят провести особенный, юбилейный, самый северный Сабантуй. Важной мыслью пройдет сохранение своих корней, ведь чтобы построить будущее, надо помнить о прошлом.

