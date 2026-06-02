7,7 тысячи детей отдохнут в пришкольных лагерях Мурманской области

Всего в разных муниципалитетах будут работать 64 лагеря при образовательных учреждениях.

1 июня в Мурманской области стартовала летняя кампания в пришкольных лагерях, которая охватит 7,7 тысячи юных северян. Всего в разных муниципалитетах будут работать 64 лагеря при образовательных учреждениях.

«Для ребят подготовлена насыщенная программа: творческие и спортивные мероприятия, тематические занятия, мастер-классы, интеллектуальные игры и экскурсии. Школьники продолжат знакомиться с историей, культурой и природой Кольского Заполярья, продолжится профориентационная работа. Дети посетят музеи, библиотеки и учреждения культуры, ведущие предприятия и социально-значимые организации», - рассказали в министерстве образования и науки Мурманской области.

Также в регионе будут работать стационарные оздоровительные организации в лагере «Варзуга», Зеленоборской санаторной школе-интернат, профильные смены филиала Центра «Воин» на базе Центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!».

Напомним: министерство образования и науки Мурманской области сообщает, что по итогам заседания оперативного штаба в правительстве региона для обеспечения мер антитеррористической безопасности принято решение ограничить работу регионального загородного оздоровительно-образовательного центра «Гандвиг» в Кандалакшском округе. Летние смены для детей в нем не состотся.

