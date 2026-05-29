Детский центр «Гандвиг» под Кандалакшей не будет работать летом

Летний смен в "Гандвиге" не будет. Фото: правительство Мурманской области

Министерство образования и науки Мурманской области сообщает, что по итогам заседания оперативного штаба в правительстве региона для обеспечения мер антитеррористической безопасности принято решение ограничить работу регионального загородного оздоровительно-образовательного центра «Гандвиг» в Кандалакшском округе. Летние смены для детей в нем не состотся.

«Северянам будут предложены места в других лагерях. В настоящее время министерство совместно с муниципалитетами и организациями отдыха прорабатывает различные варианты перераспределения детей с учетом возраста, пожеланий родителей и возможностей учреждений», - пояснили в профильном министерстве.

В том числе среди вариант - увеличение мест в лагерях при школах, количества смен, открытие лагерей на базе других учреждений, например, в центрах «Воин» и «На Севере – жить!», в Зеленоборской санаторной школе-интернате.

Для родителей открыты горячие линии +79211732590, +79211627796, с полным списком можно ознакомиться на сайте минообра.

Напомним: в 2026 году более 3,5 тысячи юных жителей Мурманской области смогут провести летние каникулы на море.

