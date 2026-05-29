В Мурманске сгорел двухэтажный дом на улице Бредова, 7

Вечером 28 мая в Мурманске случился пожар на улице Бредова, 7.

Вечером 28 мая в Мурманске случился пожар на улице Бредова, 7. Языки пламени объяли нежилой двухэтажный дом.

«В первом подъезде обгорели лестничные пролеты между первым и вторым этажами, частично обгорели деревянные конструкции чердака на площади 50 квадратных метров. Произошло частичное обрушение крыши над первым подъездом», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Мурманской области Дина Рыгина.

Пожар потушили в 23.20. На месте происшествия работали 16 спасателей, 5 единиц техники. Причину возгорания предстоит установить.

Напомним: Cледком начал доследственную проверку по факту гибели двух человек в Оленегорске. Жизни женщины 1978 года рождения и мужчины 1973 года рождения оборвал пожар в жилом дома № 39 на улице Строителей, который случился 11 мая.

