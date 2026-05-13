Следователи проверяют гибель двоих человек в пожаре в Оленегорске

Пожар случился в жилой квартире. Фото: СУ СК России по Мурманской области

Cледком начал доследственную проверку по факту гибели двух человек в Оленегорске. Жизни женщины 1978 года рождения и мужчины 1973 года рождения оборвал пожар в жилом дома № 39 на улице Строителей, который случился 11 мая.

«Очаг возгорания располагался в комнате. По предварительным данным, причиной пожара явилось нарушение требований пожарной безопасности», - рассказали в СУ СК России по Мурманской области.

Следователи назначили ряд экспертиз, чтобы установить обстоятельства гибели северян, в том числе судебно-медицинскую и пожарно-техническую.

Напомним: в Мурманской области с 15 мая официально вводится пожароопасный сезон. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона 12 мая сообщил губернатор Андрей Чибис.

