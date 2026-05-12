С 15 мая в Мурманской области официально начинается пожароопасный сезон

С 15 мая разведение костров в лесах Мурманской области запрещено. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области с 15 мая официально вводится пожароопасный сезон. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона 12 мая сообщил губернатор Андрей Чибис.

В Кольском Заполярье уже случилось четыре лесных пожара общей площадью 6,5 гектара.

«Прогноз серьезный, тепло наступило раньше. Прошу всех глав муниципалитетов держать ситуацию на контроле, перечень населенных пунктов, садовых товариществ и территорий особо подверженных определен», - отметил Андрей Чибис.

Он также обратился к северянам и гостям региона, напомнив, что с 15 мая разведение костров в лесах будет запрещено, нарушителей ждет наказание вплоть до уголовного.

