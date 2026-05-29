Синоптики рассказали, какие условия привели к ледяному дождю в Мурманске

Утром 29 мая мурманчане проснулись от ледяного дождя. Фото: Аца КОШТЭ. Перейти в Фотобанк КП

Май заканчивается в Мурманской области на зимней ноте. Так, в ночь на 29 мая в Мурманске прошел ледяной дождь.

«Гораздо более типичное событие для зимы случилось в преддверии лета. Циклон закинул нам высотного тепла в зону формирования осадков (на высоте от 1,3 до 2 километра был плюс), а вот в нижнем слое осталась минусовая арктическая воздушная масса. Дождю приходилось лететь более 600 метров по минусовой температуре (вплоть до -3), поэтому он замерзал. Уже у земли, попадая в плюс, не все шарики успевали таять обратно. Поэтому по окнам и барабанили ледяные шарики недотаявшего замерзшего дождя», - пишет паблик «Погода в Мурманске».

Ранее синоптики сообщили об ухудшении погоды 29 мая: северян ждет мокрый снег и сильный ветер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru