В Мурманской области вновь прогнозируют сильный дождь и мокрый снег

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Жителей Мурманской области предупредили об ухудшении погоды ночью 29 мая. По данным синоптиков, местами ожидается сильный дождь и мокрый снег.
«Стоит по возможности отказаться от дальних поездок и прогулок во время непогоды. Пешеходам - быть особенно осторожными при переходе дорог, так как во время сильного дождя ухудшается видимость. Автомобилистам - снижать скорость и учитывать погодные условия», - предупреждают в МЧС региона.
Напомним: мурманских водителей просят не ездить по городу на летней резине.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru