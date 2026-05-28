В рамках нацпроекта в Мурманске отремонтируют улицу Шевченко

В порядок приведут не всю улицу, а ее участок от дома № 36к1 до Восточно-объездной дороги.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области сообщает о начале ремонта улицы Шевченко, которую обновят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

В порядок приведут не всю улицу, а ее участок от дома № 36к1 до Восточно-объездной дороги.

«Предусмотрено фрезерование старого асфальтобетонного покрытия и устройство нового на проезжей части, замена бортового камня, а также планировка обочины из фрезерованного асфальтобетона. Улица Шевченко - одна из ключевых транспортных артерий Мурманска, обеспечивающая подъезд к жилым зонам и социальным объектам», - сообщили в профильном министерстве.

Напомним: в 2025 году на улице Подгорной, одной из самых проблемных в Мурманске из-за исторических проблем с ливневой канализацией и большим потоком большегрузных автомобилей, прошел большой дорожный ремонт.

Однако его качество было сомнительным. В июне его даже приостановили до уточнения замечаний, после и вовсе стало известно, что доделывать Подгорную будут в 2026 года в рамках гарантийного ремонта со стороны подрядчика.

