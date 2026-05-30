В Мурманске завершается единовременная сплошная дератизация

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Жители Мурманска сообщили на странице губернатора Мурманской области в ВК о проблеме с грызунами.

«Привокзальная 16, очень много крыс, ситуация не изменилась, крысы бегают между домами Привокзальная, 16 и Коминтерна, 17, просьба посодействовать», - пишет Александр Патокин.

Как ответили в администрации Мурманска, с 15 апреля по 30 мая в городе проходит единовременная сплошная дератизация, в которой участвуют управляющие компании.

«В рамках этой кампании осуществляется обследование и обработка подведомственных территорий лицензированными организациями, которые занимаются дератизационными работами. Также обеспечен постоянный контроль за эффективностью проведенных мероприятий. Ситуация по указанному вами адресу остается на контроле управления Ленинского округа», - уточнили в мэрии.

