Троллейбусные остановки в Мурманске озвучили детскими голосами

В ближайшие дни у мурманчан будет дополнительный повод прокатиться на троллейбусе № 3. Уровень умиления в нем будет зашкаливать, ведь его остановки зазвучат детскими голосами.
Авторами акции выступило сообщество медиаспециалистов Мурманской области «Фабрика креативных медиа» совместно с АО «Электротранспорт».
«Детские голоса будут объявлять остановки и информационные сообщения с 31 мая по 3 июня. Самому юному участнику всего два года», - рассказали организаторы.
