В ЗАГСе назвали самые редкие имена новорожденных в Мурманской области

В числе редких имен, зарегистрированных в Мурманской области в этом году, оказались Курбан, Карим, Лада и Альфия. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Стали известны самые популярные и редкие имена для новорожденных в Мурманской области 2026 года. По данным реестра ЗАГС на май 2026 года, чаще всего жители региона называли мальчиков Михаилами, Романами и Александрами. Среди девочек лидируют имена Мария, София и Анна.

«Эти имена традиционно остаются востребованными у родителей благодаря благозвучности, классическому звучанию и богатой истории», - отметили в Мурманскстате.

Вместе с тем некоторые семьи выбирают для детей более необычные варианты. В числе редких имен, зарегистрированных в Мурманской области в этом году, оказались Курбан, Карим, Лада и Альфия.

