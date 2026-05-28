НовостиОбщество28 мая 2026 12:08

Андрей Малахов ко Дню Мурманской области: Счастлив приезжать сюда

Андрей Малахов поздравил Мурманскую область с 88-летием
Ника СВЕТЛОВА
Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

28 мая отмечается День Мурманской области, в этом году исполнилось 88 лет со дня образования региона. Поздравления летят со всей страны, не остался в стороне и телеведущий Андрей Малахов, для которого Апатиты - малая Родина.

«Мысленно с вами! Счастлив, приезжая в Кольский край, наблюдать за тем, как преображаются города и насколько современным становится регион! Мы всегда рады пригласить вас в гости в Апатиты: летом — на арт-экскурсии и кислородный коктейль, зимой — на каток и горячий безалкогольный глинтвейн!» - написал Андрей Малахов в своем Telegram-канале.

Напомним: окрошка с морепродуктами и палтус в кунжутной корочке - что готовит ярмарка «Вкус Арктики» в Мурманске гостям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru