Окрошка с морепродуктами и палтус в кунжутной корочке. Что готовит ярмарка «Вкус Арктики» в Мурманске гостям

Впервые «Вкус Арктики» провели в 2018 году. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

28 мая отмечается День Мурманской области, в этом году со дня образования региона исполнилось 88 лет. И в честь этого в Мурманске и других городах пройдет немало интересного. В том числе на улице Воровского в областном центре с 29 по 31 мая будет работать гастрономическая ярмарка «Вкус Арктики».

Гостей ждут как уже полюбившиеся блюда, так и новинки, например, черные пельмени с олениной, мини-чебуреки с треской, олениной или морошкой с сыром, окрошка с морепродуктами, уха из трех видов рыб, палтус в кунжутной корочке, знаменитые мурманские пирожки с треской, калитки с северными ягодами.

«Также 30 мая с 15.00 до 18.00 состоятся гастрономические мастер-классы от ведущих рестораторов Мурманской области и студентов и преподавателей Мурманского индустриального колледжа. Они покажут, как готовить грибную похлебку, намазку из печени трески, сугудай из палтуса, окрошку из морепродуктов, "Арктический десерт"», - рассказал «КП»-Мурманск» заместитель начальника отдела маркетинга и продвижения министерства туризма и предпринимательства Мурманской области Денис Мальцев.

Впервые «Вкус Арктики» провели в 2018 году. И хоть северяне привыкли, что фестиваль проходит в центре Мурманска, на самом деле первой его площадкой стал Кировск. В 2025 году его провели в рамках Международного арктического форума, который Мурманск принял впервые. Тогда «Вкус Арктики» собрал 25 тысяч гостей.

В Дни Мурманской области ярмарка будет работать с 12.00 до 20.00, 30 мая, когда пройдут основные торжества, - до 21.30.

