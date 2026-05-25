28 мая Мурманская область отметит 88-летие со дня своего образования. Для северян и гостей региона подготовили большую праздничную программу в честь этого события. Рассказываем, куда сходить и кто выступит на праздновании Дня Мурманской области в 2026 году.

С 29 по 31 мая в Мурманске будет открыта гастрономическая ярмарка «Вкус Арктики» (0+) на улице Воровского. Гостей ждут арктические блюда, сувениры, развлекательная программа.

«Рестораторы представят как полюбившиеся хиты, так и новинки сезона из продуктов местных производителей», - рассказали в министерстве туризма и предпринимательства Мурманской области.

Еще одна ярмарка - «Читай север!» (6+) - развернется на улице Ленинградской. В программе - встречи с современными российскими авторами, киномарафон «Кольский Экран», интерактивные площадки, вечер поэзии и авторской песни «Земля Героев», а также другие культурные события. Одним из ключевых мероприятий станет церемония награждения лауреатов Всероссийской Арктической литературной премии имени В.С. Маслова. Официальное открытие книжной ярмарки пройдет 29 мая в 14.00.

30 мая с 13.00 до 21.00 состоятся народные гуляния на улице Ленинградской (0+). Выступят группы «Белые медведи», «Музыкальный рубеж». Специальной приглашенной звездой станет группа Uma2rman. Концерт начнется в 19.00.

Также 28 мая в Мурманском областном драматическом театре пройдет награждение отличившихся северян и театрализованный концерт с выступлением региональных творческих коллективов.

Жителей также предупреждают, что во время проведения праздника в центре города могут наблюдаться ограничения в работе мобильной связи и интернета. Для обеспечения безопасности на мероприятии будут работать сотрудники правоохранительных органов.

