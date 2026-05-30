Мурманская область заняла первое место в России по росту аквакультуры

Мурманская область занимает лидирующую позицию в России по развитию аквакультуры. Об этом сообщила вице-губернатор - министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

«За последние семь лет рост выращивания товарной аквакультуры в регионе составил 1,7 раза. Показатель по региону составляет 16,4% от общероссийского объема выращивания товарной рыбы», - отметила Светлана Панфилова.

По данным профильного министерства, пик подъема аквакультуры пришелся на 2023 год, на данный момент есть снижение объемов, но все же 2025 год показал результаты лучше, чем в 2024-м. Объем инвестиций в аквакультуру за прошлый год составил 10 миллиардов рублей, за последние 10 лет - порядка 60 миллиардов рублей.

Всего в Кольском Заполярье работают 23 предприятия в сфере аквакультуры.

Напомним: Государственная Дума поддержала инициативу Мурманской области о разрешении переработки печени трески на борту прибрежных судов.

