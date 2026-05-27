Вечный огонь у «Алеши» в Мурманске временно перенесли в Долину Славы

Фото: Администрация города Мурманска

Вечный огонь у «Алеши» в Мурманске временно передали на хранение в Долину Славы. Это связано с предстоящей реставрацией памятника.

«Работы затронут всю территорию мемориала «Защитникам Советского Заполярья», и пламя Вечного огня у подножия памятника придется временно потушить. Но сам огонь не погаснет. Сегодня в торжественной обстановке его частица была заключена в лампаду, которая будет храниться в святом для любого мурманчанина месте – Долине Славы», - сообщил глава Мурманска Иван Лебедев.

В церемонии приняли участие заместитель губернатора Анна Головина, председатель Совета депутатов Мурманска Игорь Морарь и депутат Мурманской областной Думы Михаил Белошеев. Особым гостем стала заслуженный учитель России Валентина Письменная - участница церемонии переноса Вечного огня на Зеленый мыс в 1975 году.

После завершения реставрации мемориала Вечный огонь вновь зажгут от сохраненной лампады.

