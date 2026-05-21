Вторая молодость «Алеши». Главный памятник Мурманской области ждет масштабное обновление

Век памятников дольше, чем человеческий, но при условии, что о них заботятся. Знаменитому мурманскому «Алеше» в этом году исполнится 52 года – в самом расцвете, только нужно «подлечить». Ведь масштабного обновления мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», в состав которого входит фигура солдата, не было со времен его открытия в 1974 году.

Без возвышающегося над Мурманском «Алеши» пейзаж столицы Кольского Заполярья трудно представить. Это не просто архитектурная доминанта, а символ для прошлых и будущих поколений. Мурманчане знают как Отче наш - это второй по высоте памятник в России (42,5 метра), взгляд воина устремлен к Долине Славы, где тысячи солдат погибли, защищая направление на Мурманск, и откуда летела вражеская авиация, пытавшаяся укусами снарядов сравнять город с землей.

Неудивительно, что в 2022 году новость о трещинах, что пошли по «Алеше», вызвала большое переживание у северян. Чтобы остановить разрушение, мурманская компания «МСК» загерметизировала трещины. На тот момент было очевидно, что нужны более серьезные шаги, но решения по реконструкции не было. Однако дело пошло.

В 2023 году Управление дорожного хозяйства заключило договор с ООО «ПРОЕКТ-ФЕНИКС» на разработку научно-проектной документации по работам с мемориалом, она прошла государственную историко-культурную экспертизу, а затем вышла на государственную экспертизу в части достоверности определения сметной стоимости.

Реконструкция объектов такого масштаба – дело дорогое во всех смыслах слова. Взять на себя все затраты бюджет Мурманска не смог, да и с участием областной казны это было бы тяжело (мемориал, к слову, имеет статус объекта культурного наследия регионального значения). Помогла страна.

«В 2025 году на Международном арктическом форуме президент Владимир Путин поддержал инициативу по обновлению мемориала», - рассказала заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина.

Благодаря этому проект благоустройства территории и выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия на мемориальном комплексе получил федеральную субсидию в размере 901,7 миллиона рублей, это пройдет за счет регионального и городского бюджетов. Компания-подрядчик уже тоже известна – та самая «МСК», что лечила «Алешу» от трещин. Как пояснила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова, понимая уровень ответственности, причастные к проекту сделали все, чтобы на тендер по реконструкции не заявилась случайная компания, которая могла бы выполнить задачу плохо.

«МСК» мурманчанам хорошо знакома по проекту года: в марте 2026 года после двух с половиной лет открылась «Родина» - уже не как кинотеатр, а первый в России Центр научно-технологического творчества. Здание (тоже объект культурного наследия), которое, как говорят строители, было бы проще снести, все же сохранили, перебрав по кирпичикам.

Комплексный ремонт мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» продлится три года. Как уточнила Анна Головина, 29 мая территорию закроют для свободного посещения, а завершиться работы должны к концу 2028 года.

На территории мемориала появится архитектурно-художественная подсветка. Облик самого "Алеши" не изменится.

Некоторые детали работ известны уже сейчас, еще до изысканий.

«У нас есть архивные документы, что у подножия памятника законсервированы под металлической пластиной капсулы: одна с водой с места гибели корабля «Туман», еще две – с землей из Долины Славы с места боев на Кандалакшском направлении. Во время работ капсулы затронуты не будут», - рассказала Ольга Обухова.

Интересная история получится и с Вечным огнем у подножия «Алеши». Трудно представить, но там он горел не всегда, сначала его законное место было у памятника 6-й Героической комсомольской батарее, что в Мурманске. И только в 1975 году его перенесли на Зеленый мыс. Теперь - новый переезд: 27 мая Вечный огонь торжественно перевезут в Долину Славы. Как добавил глава Мурманска Иван Лебедев, на церемонию обязательно пригласят почетных гостей и всех желающих.

Уже на следующий день площадку у «Алеши» начнут ограждать для будущих работ.

«Мы также запустили процесс получения разрешительных документов на изыскания – первый этап работ, запросили технические условия на присоединение сетей - мы должны создать инфраструктуру для производства работ. До того, как мы проведем все необходимые обследования, изыскания и лабораторные испытания, мы не можем предвидеть все трудности, но знаем, что в силах с ними справиться. Все решения будут согласовываться с научным советом и идти с одобрения экспертизы. Начинаем работать, засучив рукава. Понимаем весь уровень ответственности», - рассказал генеральный директор «МСК» Константин Пилецкий.

Изысканиями займется компания из Санкт-Петербурга, у которой также есть лицензия на работу с объектами культурного наследия. Завершить их должны к декабрю этого года. Потом «Алеша» начнет обрастать строительными лесами. Из-за большой высоты памятника делать это будут с тонким математическим расчетом.

На территории мемориала хотят сделать подсветку основных объектов, создать музей (один из вариантов – внутри пирамиды, символизирующей приспущенное знамя), благоустроить прилегающую территорию. Есть и смелая идея: не все знают, что «Алеша» внутри – полый. Открыть его для посещения всеми желающими будет трудно, но вот провести организованные группы – над этим обещали подумать.

Пока будут идти работы на территории мемориала, здесь не смогут проводить мероприятия, в том числе митинги в честь Дня Победы – для них выберут иные площадки.

Омолодить «Алешу» будет непросто, но есть надежда, что к 112-летию Мурманска в октябре 2028 года обновленный мемориал откроют для посещения.

