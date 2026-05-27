В Кандалакшском округе в ДТП с Opel и Mitsubishi погибла 27-летняя девушка

Днем 27 мая произошло смертельное ДТП на 1146 километре ФАД Р-21 «Кола». В Кандалакшском округе столкнулись Opel и Mitsubishi.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Opel, совершая поворот налево, не предоставил преимущество в движении Mitsubishi и допустил с ним столкновение», - сообщили в Госавтоинспекции региона.

27-летняя пассажир Opel от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель этого же автомобиля, 1993 года рождения, получил травмы, ему оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, представители МЧС и скорой помощи. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

