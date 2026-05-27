Мурманск отметил самую холодную ночь с начала мая

В Мурманскую область к концу мая вернулись ночные заморозки. Несколько населенных пунктов региона минувшей ночью отметили отрицательные температуры.
Так, в Мурманске ночь на 27 мая стала самой холодной с 9 мая. Минимальная температура на городской метеостанции составила +0,8 градуса.
«Холоднее всего было на востоке области. Ниже нуля температура опустилась в Ловозере, Туманном, Краснощелье, Каневке и Умбе. Здесь ночью и под утро шел снег», - сообщили в паблике «Погода в Мурманске» (12+).
Минусовая температура отмечалась и в Ковдоре, однако там обошлось без осадков.
Напомним: Мурманск накрыло майским снегом.
