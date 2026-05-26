«Это она виновата в похолодании?» В Мурманске зацвела черемуха

Подтверждая народную примету, в Мурманске зацвела черемуха.

После теплых дней, когда весна больше походила на лето, май решил напомнить, что радоваться рано: месяц завершается холодом. МЧС прогнозирует сильный ветер, также северян предупреждают о снеге.

«Есть такая народная примета: как отключают отопление, так возвращается зима», - грустно шутят жители Кольского Заполярья.

К слову, отключение отопления началось по муниципалитетам 20 мая. Также северяне помнят и народную примету: зацвела черемуха - это к похолоданию. В свое время «КП»-Мурманск» уже разбирала, можно ли верить народным приметам.

Но как не крути, сейчас она сработала - в Мурманске и правда зацвела черемуха, а столбик термометра упал.

