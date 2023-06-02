Черемуха цветет к похолоданию, а красный закат – к ветру? Разбираем с экспертом, работают ли народные приметы

В 2023 году в Мурманске примета с черемухой сработала: как только она зацвела, жара сменилась холодом и снегом. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Узнать точный прогноз погоды даже не на весь день, а по часам, в наши дни очень просто. Зато во времена, когда люди и представить не могли, что будут изобретены мобильные телефоны и интернет, а мир окутает сеть метеостанций, доверяли подсказкам матушки природы. «КП»-Мурманск» вместе с администратором паблика во «ВКонтакте» «Погода в Мурманске» Виталием Макаровым проверила, насколько точны народные приметы.

Одна такая сейчас особенно актуальна для Мурманска, где цветет черемуха. Говорят, что цветы на этом дереве появляются к похолоданию. И северяне в ответ на это могут сейчас лишь кивнуть в знак согласия: после аномальной жары пришло похолодание со снежной крупкой, дождями и сильным холодным ветром. Получается, черемуха действительно предвестник холода?

- На самом деле ей просто нужна определенная сумма положительных температур для начала цветения. А так как делает она это в период нестабильной погоды, в конце весны - начале лета, когда часты возвраты холода, то многие ошибочно связывают ее цветение с похолоданием. Но это не более чем совпадение - черемуха отлично цвела у нас и в +25, когда никакого похолодания на горизонте не маячило, - рассказывает Виталий Макаров.

Северное сияние - это не к морозу. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Еще одно дерево, по которому любят гадать о погоде – рябина. Мол, зацвела – будет долго стоять тепло.

- Рябина, как и черемуха, цветет строго после набора определенной суммы положительных температур. У рябины это число больше, поэтому она зацветает позже черемухи. Никоим образом цветение деревьев не может повлиять на предстоящую погоду. Если стояла неделя тепла и, по прогнозу, оно никуда не уйдет, но зацвела черемуха, то прогноз от этого не изменится - черемуха просто будет цвести в жару. Пример – конец мая 2020-го, 2016-го и 2013 годов, когда в Мурманске во время цветения черемухи стояла жара. Аналогично и с рябиной: июль 2015-го вошел в пятерку самых холодных в истории города, а ведь перед ним как раз цвела рябина. Примета объясняется простым подгоном фактов: в начале лета, когда цветет черемуха, часты изменения погоды и похолодание. Рябина начинает цвести позже, когда похолодание не так часто, поэтому и родились подобные штампы, не являющиеся правилом, - рассказывает наш собеседник.

Еще одна популярная не только у туристов, но и у жителей Мурманской области примета - северное сияние: к морозу или бывает только в мороз? Но и это опровергает наш эксперт:

- Это абсолютная ложь. Для сияния необходимы две составляющие - геомагнитная буря и чистое темное небо. Поскольку летом у нас полярный день и белые ночи, то сияния мы с вами видеть не можем. Но с середины августа, как только начинает ощутимо темнеть, при геомагнитных возмущениях первые сполохи появляются в небе. Август 2022 года был аномально жарким, первое сияние появилось в небе над Мурманском в полночь при температуре +20. И никакого похолодания за этим не последовало. Зимой чистое небо тоже не всегда означает морозы, в декабре у нас зачастую была плюсовая температура, когда при чистом небе можно было любоваться сиянием.

Одна из народных примет: красный или оранжевый закат - к сильному ветру. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Ну, и стоит упомянуть примету, которая тоже актуальна для Севера: яркие звезды зимою - к морозу, тусклые - к оттепели.

- Если брать зимнее время, то можно объяснить это некоторой прозрачностью воздуха в арктической воздушной массе и мутностью при влажных атлантических массах. Но это все притянуто за уши: яркие звезды бывают и летом, в знойную жару, да и зимой при прояснениях во время оттепелей небо бывает достаточно чистым, а звезды – яркими, - утверждает эксперт.

По облакам любят предсказывать погоду. Но стоит ли? Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Некоторые приметы можно встретить даже на сайтах для школьников. Материал предлагают использовать на тех же уроках по окружающему миру. Но насколько научна эта информация?

Один из примеров с таких сайтов: мол, появление тумана ночью и утром, и притом поднимающегося, означает наступление хорошего дня.

- У данной приметы есть логическое объяснение, поскольку ночные туманы радиационного выхолаживания, как правило, образуются в теплое время года при антициклональном характере погоды. Утром с началом солнечного прогрева приземный воздух прогревается, туман рассеивается. В осеннее время, когда солнце уже не настолько сильное, туман может сохраняться дольше, в октябре – может не рассеяться вовсе, - говорит Виталий Макаров.

Еще один пример с сайтов для школьников: заход солнца без облаков с оранжевым окрашиванием предвещает хорошую погоду, с красным – ветер.

- Скорее, это притягивание за уши. Красный закат чаще всего получается при затягивании неба верхним ярусом облачности, находящимся на большой высоте, который еще долго после захода солнца продолжает подсвечиваться. Действительно, появление верхнего яруса часто происходит в передней части циклонов, что может служить индикатором скорого затягивания неба и усиления ветра. Однако облачность верхнего яруса часта и при антициклонах, в таком случае никаких существенных изменений в силе ветра может и не наблюдаться, - говорит наш собеседник.

На сайте журнала «Наука и жизнь» можно встретить такое предсказание: увеличение небольших облаков служит признаком дождя, уменьшение больших - признаком наступающей ясной погоды.

- Максимально очевидное выражение, которое даже сложно назвать приметой. Летом в дневное время при существенных показателях неустойчивости в атмосфере действительно развиваются конвективные процессы: кучевые облака начинают расти в мощные кучевые, а затем и в кучево-дождевые. Вечером, с окончанием прогрева, начинается обратный процесс растекания облаков из кучево-дождевых в слоисто-кучевые и высоко-кучевые. При этом процесс увеличения облаков не всегда говорит о прохождении дождя, конвекция может остановиться на стадии мощных кучевых облаков, из которых ливни не идут. Все зависит от конкретных параметров неустойчивости в атмосфере, - утверждает Виталий Макаров.

Согласно примете, появление тумана ночью и утром означает наступление хорошего дня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Часто можно встретить приметы, когда по одному конкретному дню пытаются определить, каким будет целый сезон. Например, 2 марта по народному календарю отмечается день Федора Тирона и Мариамны Кикиморы. Считалось: какая погода будет в этот день, такая будет и летом. Если тепло — лето будет жарким, если холодно и ненастно — летом тепла не видать.

- На все приметы, построенные по принципу: если в такой день вот так, значит, через какое-то время будет так, не нужно обращать внимания. Пример с упомянутым выше 2015 годом. 2 марта в Мурманске было +3, температура была выше нормы на 9 градусов. В итоге мы получили июль, который вошел в топ-5 самых холодных, со средней температурой ниже +10. Обратный пример: 2 марта 2013 года ночью было -23, температура была на 10 градусов ниже нормы. Жара в мае 2013-го до сих пор в памяти у мурманчан, июнь 2013-го стал самым жарким за всю историю наблюдений, июль и август также были существенно теплее нормы, - отмечает Виталий Макаров.

Верить или не верить в народные приметы, каждый решает сам. Но все же стоит обращаться к проверенным источникам, ведь даже синоптики говорят, что относительно точный прогноз можно составить не более чем на три дня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru