Жителей Мурманской области хотят запугать фейком о мошенничестве с банкоматами

Оперштаб Мурманской области предупреждает северян о новом фейке. Его авторы создали поддельный скриншот сайта ГТРК «Мурман» с новостью о том, что якобы сотни жителей региона лишились денег из-за мошеннической схемы с банкоматами, а ведомства уже подтвердили утечку данных.

После появилось сгенерированное искусственным интеллектом видео, на котором губернатор Мурманской области Андрей Чибис «говорит», что не будет скрывать реальность: в регионе получают сотни сообщений от обманутых северян.

На самом деле такой истории в Мурманской области не было.

«Распространение такой информации – один из методов вражеского информационно-психологического влияния спецслужб Украины», - отметили в оперштабе Мурманской области.

Напомним: в соцсетях неизвестные распространяют поддельное постановление правительства Мурманской области об отмене «Зарплаты мамы». Власти предупреждают, что это - фейк.

