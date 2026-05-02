В Мурманской области распространяют фейк об отмене «зарплаты мамы»

«Зарплата мамы» - ежемесячная денежная выплата родителям в Мурманской области.

В соцсетях неизвестные распространяют поддельное постановление правительства Мурманской области об отмене «Зарплаты мамы». Власти предупреждают, что это - фейк.

«Распространение такой информации - метод вражеского информационно-психологического влияния. Просим доверять только проверенным источникам информации и не распространять сомнительные публикации», - отметили в администрации ЗАТО Североморск.

«Зарплата мамы» - ежемесячная денежная выплата в Мурманской области. Ее получают семьи при рождении ребенка до достижения им полутора лет. Мера поддержки выплачивается вне зависимости от дохода и возраста родителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru