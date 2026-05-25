Стало известно, кто выступит на праздновании Дня Мурманской области

На выходных в заполярной столице отметят 88-летие со дня образования Мурманской области. 30 мая народные гуляния пройдут на улице Ленинградской, здесь же выступит приглашенная звезда.
«Специальным гостем праздника станет музыкальная группа Uma2rman. Концерт (6+) начнется в 19.00», - сообщили в правительстве региона.
В дни празднования в центре города также будут работать две ярмарки: книжная «Читай север!» и гастрономическая «Вкус Арктики». Полную программу смотрите в материале «КП»-Мурманск».
