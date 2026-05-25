Из-за непогоды в Мурманске перенесли место проведения «Последнего звонка»

Место проведения праздника решили изменить из-за непогоды: вместо площадки у морвокзала мероприятие перенесли в Ледовый дворец. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

26 мая в Мурманске пройдет «Последний звонок». Место проведения праздника решили изменить из-за непогоды: вместо площадки у морвокзала мероприятие перенесли в Ледовый дворец.

«Вход открыт только для выпускников Мурманска и их сопровождающих от школ», - отметили в минобрнауки региона.

В 2026 году последний звонок прозвенит для более чем 10,5 тысячи выпускников девятых и одиннадцатых классов из 120 школ Мурманской области.

Напомним: в Мурманской области запретят продажу алкоголя в дни «Последних звонков».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru