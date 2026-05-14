В Мурманской области запретят продажу алкоголя в дни «Последних звонков»

Правило действует каждый год, чтобы праздник не омрачали неприятные инциденты. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области в дни «Последних звонков» введут запрет на продажу алкоголя в магазинах. Спиртные напитки можно будет купить только в объектах общественного питания - кафе, барах и ресторанах.

«В этом году торжественные мероприятия в 15 муниципалитетах пройдут 26 мая. Для Апатитов и Североморска определены два дня - 25 и 26 мая», - сообщили в минтуризма и предпринимательства региона.

Правило действует каждый год, чтобы праздник не омрачали неприятные инциденты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru