Варзуга вошла в число самых красивых деревень Арктики

Ассоциация самых красивых деревень и городков России и Ассоциация туроператоров составили список из 12 самых красивых деревень Арктики. Фото: Олег ФИЛОНОК. Перейти в Фотобанк КП

Ассоциация самых красивых деревень и городков России и Ассоциация туроператоров составили список из 12 самых красивых деревень Арктики. В него от Мурманской области вошел только один населенный пункт - деревня Варзуга в Терском округе.

«Зачем ехать: увидеть шатровую Успенскую церковь XVII века с единственным сохранившимся в Мурманской области «небом» – расписным потолочным перекрытием. А еще познакомиться с поморской культурой, узнать о рыбном промысле и добыче жемчуга, попробовать козули – обрядовые фигурки из ржаного теста, которые пекут на свадьбу или рождение ребенка», - рассказали авторы топа.

Большинство попавших в него деревень находятся в Архангельской области: 10 населенных пунктов.

Напомним: количество туристов, которых манит Арктика, растет, и для них появляются все новые направления. На пресс-конференции с участием губернатора Мурманской области Андрея Чибиса прозвучал вопрос, может ли появиться туризм по Севморпути.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru