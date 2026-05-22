В Мурманске мошенники звонят от имени сотрудников администрации

Администрация Мурманска предупреждает, что от ее лица пожилым северянам звонят мошенники.

Администрация Мурманска предупреждает, что от ее лица пожилым северянам звонят мошенники. Они сулят мурманчанам медали и другие награды, и убеждают, что для вручения надо узнать паспортные данные и номер СНИЛС.

«Администрация Мурманска никогда не обзванивает граждан с подобными приглашениями — вся официальная информация доводится только персональным письмом или личным уведомлением под подпись. При поступлении такого звонка немедленно положите трубку, не сообщайте никаких данных и позвоните в полицию», - предупредили в мэрии.

Напомним: две жительницы Кандалакши стали жертвами телефонных мошенников и лишились почти 4 млн рублей. В полицию с разницей в несколько дней обратились две женщины, пострадавшие от известных схем дистанционного обмана.

