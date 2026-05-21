Две жительницы Кандалакши перевели мошенникам почти 4 млн рублей

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Две жительницы Кандалакши стали жертвами телефонных мошенников и лишились почти 4 млн рублей. В полицию с разницей в несколько дней обратились две женщины, пострадавшие от известных схем дистанционного обмана.

В первом случае 51-летней жительнице Кандалакши позвонил неизвестный, представившийся сотрудником сотовой компании. Под предлогом продления срока действия сим-карты он убедил женщину назвать код из СМС.

«Вскоре ей позвонил уже лжесотрудник банка и сообщил, что ее деньги якобы находятся под угрозой хищения. Следуя инструкциям мошенников, северянка сняла свои сбережения и перевела их на так называемый «безопасный счет». Ущерб превысил 1,3 млн рублей», - сообщили в УМВД региона.

Второй жертвой аферистов стала 71-летняя пенсионерка. Сначала ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником Росфинмониторинга, а затем лжеправоохранитель.

Пенсионерку убедили, что от ее имени оформлена доверенность на распоряжение банковскими счетами. Чтобы «спасти» деньги, женщине рекомендовали снять все накопления и перевести их на указанные счета. Под влиянием злоумышленников она в несколько недель снимала средства со вкладов и отправляла их через банкоматы. Всего женщина потеряла более 2,4 млн рублей.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские устанавливают личности причастных к преступлениям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru