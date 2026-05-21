Жителям Мурманской области напомнили, как получить вознаграждение за информацию о пьяном водителе

С 2024 года в Мурманской области действует выплата северянам, которые помогли установить пьяных водителей, в размере 5 тысяч рублей. Жителям региона напомнили, как ее получить.

«Граждане могут обратиться в полицию в течение 45 календарных дней с момента обращения и регистрации сообщения о правонарушении в полиции. Далее после регистрации заявления о вознаграждении в министерстве региональной безопасности Мурманской области в полицию направляется запрос о подтверждении/не подтверждении соблюдения условий Порядка. После поступления ответа регионального УМВД министерство региональной безопасности принимает решение о выплате/отказе в выплате вознаграждения», - рассказали в министерстве информационной политики Мурманской области.

Если принято положительное решение о выплате, то ее перечислят в течение 10 календарных дней.

Информацию о пьяном водителе можно передать по телефонам системы 112, в полицию - 127 или 102, местное отделение полиции.

