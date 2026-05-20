НовостиОбщество20 мая 2026 11:30

Более 3,3 тысячи случаев ОРВИ и гриппа выявили в Мурманской области за неделю

В Мурманской области продолжают фиксировать случаи гриппа А
Наталья ЛОБАНОВА
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Мурманской области за неделю с 11 по 17 мая зарегистрировали 3348 случаев ОРВИ и гриппа. Дети составляют 43,4% от общего числа заболевших. Чаще всего среди ребят болеют малыши в возрасте от 3 до 6 лет, а также школьники.

«При лабораторных исследованиях у пациентов продолжают выявлять единичные случаи вируса гриппа А, а также возбудителей негриппозной этиологии», - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области.

Также за неделю в регионе зарегистрировали семь случаев ковида. Показатель заболеваемости составил 1,07 на 100 тысяч населения.

Напомним: жительницу Мурманской области госпитализировали с тромбом и обнаружили рак.

