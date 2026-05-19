Жительницу Мурманской области госпитализировали с тромбом и обнаружили рак

40-летнюю северянку экстренно госпитализировали с тромбом, но обследование показало, что есть и другие серьезные проблемы со здоровьем.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал о потрясшем его случае, которым с ним поделились медработники. 40-летнюю северянку экстренно госпитализировали с тромбом, но обследование показало, что есть и другие серьезные проблемы со здоровьем.

«Ее спасли в моменте, что почти невозможно в такой ситуации, но когда начали обследовать, то обнаружили онкологию четвертой стадии с метастазами. Оказывается, был ковид, после него вообще обязательно проходить диспансеризацию, но работодатель был не очень настроен, сама женщина не пошла. И вот результат - между жизнью и смертью. Дай ей бог здоровья», - рассказал Андрей Чибис.

Он призвал северян не забывать про диспансеризацию, а работодателей - давать положенные законодательством отгулы, чтобы работник мог пройти обследование.

