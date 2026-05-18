Мурманская область получит 279 млн рублей на расселение аварийного жилья

Федеральная поддержка позволит Мурманской области нарастить расселение аварийного жилья.

Мурманская область получит федеральную поддержку на расселение аварийного жилья в размере 279 миллионов рублей. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона рассказал губернатор Андрей Чибис.

«Это позволит дополнительно расселить порядка 300 граждан и 5,5 тысячи квадратных метров жилья. Благодарю Правительство Мурманской области, Фонд развития территорий, заместителя председателя Правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина за поддержку», - отметил Андрей Чибис.

С 2019 года в Кольском Заполярье расселили из аварийного и ветхого жилья уже более пяти тысяч северян. Сейчас в регионе строится несколько многоквартирных домов, в том числе в Мурманске, Заполярном, Зеленоборском, где часть квартир предоставят для этих целей.

Напомним: на этой неделе глава Мурманска Иван Лебедев представил отчет о проделанной за 2025 год работе. Одной из тем стало градостроительство. Всего в столице Кольского Заполярья насчитывается 2298 многоквартирных домов.

