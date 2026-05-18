НовостиОбщество18 мая 2026 6:26

Мурманская область получит 279 млн рублей на расселение аварийного жилья

Благодаря федеральной поддержке Мурманская область сможет дополнительно расселить 300 человек
Ника СВЕТЛОВА
Федеральная поддержка позволит Мурманской области нарастить расселение аварийного жилья.

Мурманская область получит федеральную поддержку на расселение аварийного жилья в размере 279 миллионов рублей. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона рассказал губернатор Андрей Чибис.

«Это позволит дополнительно расселить порядка 300 граждан и 5,5 тысячи квадратных метров жилья. Благодарю Правительство Мурманской области, Фонд развития территорий, заместителя председателя Правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина за поддержку», - отметил Андрей Чибис.

С 2019 года в Кольском Заполярье расселили из аварийного и ветхого жилья уже более пяти тысяч северян. Сейчас в регионе строится несколько многоквартирных домов, в том числе в Мурманске, Заполярном, Зеленоборском, где часть квартир предоставят для этих целей.

Напомним: на этой неделе глава Мурманска Иван Лебедев представил отчет о проделанной за 2025 год работе. Одной из тем стало градостроительство. Всего в столице Кольского Заполярья насчитывается 2298 многоквартирных домов.

