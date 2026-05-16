В Мурманске за год расселили из аварийного жилья 653 человека

На этой неделе глава Мурманска Иван Лебедев представил отчет о проделанной за 2025 год работе.

Одной из тем стало градостроительство. Всего в столице Кольского Заполярья насчитывается 2298 многоквартирных домов.

«Мы продолжаем расселять аварийное жилье и строить новое. В 2025 году расселены 653 человека из 289 жилых помещений, 17 аварийных домов», - рассказал Иван Лебедев.

Также в городе снесли 15 аварийных домов и выдали 41 разрешение на объекты капитального строительства. По словам главы города, работу по деревяшка планируют нарастить.

Напомним: в Мурманской области одновременно строят более 20 жилых домов. Одна такая стройка идет в Мурманске на улице Зеленой. Но северяне заметили, что с ней не все гладко.

