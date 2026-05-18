В Кильдинстрое от разлива реки Кола отгораживаются дамбой из мешков с песком

От реки Кола отгораживаются мешками с песком. Фото: оперштаб Мурманской области

В Мурманской области после сильных дождей, начавшихся 16 мая, поднялся уровень воды в реках. Особенно серьезная ситуация с рекой Кола, которая вышла из берегов.

В Кильдинстрое вода угрожала зайти на территорию социального приюта для детей и подростков «Берегиня» (его подопечные сейчас находятся в Мурманске).

«В течение дня было выставлено заграждение (дамба) из 135 бэгов и порядка 200 мешков наполненных песком. Всего для работы на участке привлекли три единицы техники (самосвал, погрузчик и манипулятор) и 20 человек для наполнения и укладки мешков», - рассказали в оперштабе Мурманской области.

Напомним: в Кольском округе усилили меры из-за угрозы паводка. Ситуация с подъемом воды в реке Кола находится на постоянном контроле региональных властей и спасателей.

