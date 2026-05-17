Уровень воды на реке Кола может подняться до 370 сантиметров

В Кольском округе усилили меры из-за угрозы паводка. Ситуация с подъемом воды в реке Кола находится на постоянном контроле региональных властей и спасателей.

Как сообщил глава администрации Кольский округ Александр Лихолат, из-за продолжительных дождей на 20.00 17 мая прогнозируется подъем уровня воды в реке Кола до 290–300 сантиметров.

«К утру 18 мая показатель может достичь 320–330 сантиметров. По уточненным данным Мурманского УГМС, максимальный уровень воды ожидается в пределах 330–370 сантиметров. Проводятся превентивные мероприятия для минимизации возможных последствий паводка», - отметили в мэрии.

В Кильдинстрое на улице Набережной у дома №12 устанавливают заграждение из биг-бэгов. В ДНТ «Кильдинское» организовали подвоз мешков с песком, а в ДНТ «Профснаб» укрепляют береговую линию песчано-гравийной смесью.

В Лопарской из-за паводковой ситуации перекрыли пешеходный мост через реку Кола и установили предупреждающие таблички. Также защитный вал из мешков с песком создают в Мурмашах на мосту через Большой Кротов ручей по улице Мира.

Мониторинг уровня воды специалисты проводят каждый час. Ситуацию дополнительно фиксируют на фото.

Напомним: в Кольском округе ввели режим повышенной готовности из-за паводка.

