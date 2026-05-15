Ансамбль танца «Сполохи» из Мурманска взял 5 дипломов I степени на международном фестивале

Фото: Министерство культуры Мурманской области / vk.com/murmanculture

Мурманский ансамбль танца «Сполохи» стал участником LXIII международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества «Восточная сказка», который проходил в Казани. Домой северяне привезли пять дипломов I степени.

Они стали лучшими в номинациях «Народный танец»: «Соло» (Виктория Лупашку); «Дуэт» (Владимир Власенков и Денис Михайлюк); «Дебют»; в возрастных категориях «13–15 лет» и «Смешанной». «Кроме того, ансамбль был награжден двумя специальными дипломами "За сохранение традиций народного творчества"», - рассказали в министерстве культуры Мурманской области.

Напомним: в Мурманскую область прибыл итальянский журналист Джаннантонио Микалессин. Он работает над документальным фильмом для телеканала «Rai 3» - третьего канала итальянского общественного телевидения. Специальный репортаж посвятят российской Арктике, ее стратегическому развитию и Севморпути.

